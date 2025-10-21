Eylül ayı otomobil piyasası verilerine göre, reel fiyatlardaki düşüş ve talepteki artış tüketici lehine tablo ortaya koydu. Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 9,8 gerilerken, talep endeksi yüzde 3,9 yükseldi.

İSTANBUL (İGFA) - Eylül ayı otomobil piyasasına ilişkin veriler değerlendirildiğinde, sektörde istikrarlı bir seyrin devam ettiği gözlemlendi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hazırlanan rapora göre, reel otomobil fiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 oranında gerileyerek tüketicilere daha avantajlı bir satın alma ortamı sundu.

Fiyatların enflasyona göre düzeltilmiş haliyle düşüş göstermesi, araçların satın alma gücü açısından daha erişilebilir hale geldiğini ortaya koyarken, bir önceki aya göre reel fiyatlarda anlamlı bir değişim görülmedi, yatay seyir hâkim oldu.

HER YAKIT TÜRÜNDE GENİŞ SEÇENEK YELPAZESİ

2025 Eylül verileri yakıt türlerine göre incelendiğinde, tüm segmentlerde geniş bir fiyat aralığı sunulduğu dikkat çekti:

Benzinli araçlar: 1.311.000 TL (yıllık artış yüzde 20,2)

Benzin & LPG'li araçlar: 562.113 TL (yıllık artış yüzde 14,2)

Dizel araçlar: 1.041.000 TL (yıllık artış yüzde 16,8)

Hibrit araçlar: 2.420.000 TL (yıllık artış yüzde 15,8)

Elektrikli araçlar: 3.740.000 TL (yıllık artış yüzde 13,6)

Tüm yakıt türlerinde nominal fiyat artışları yaşansa da, reel fiyatlardaki düşüş dikkate alındığında tüketici lehine bir tablo ortaya çıkıyor.

HER YAŞ GRUBUNDAN ARAÇLARA TALEP SÜRÜYOR

Yaş gruplarına göre fiyat analizinde de hareketlilik göze çarptı. Ortalama satış fiyatları şu şekilde sıralandı:

2004-2008 modeller: 465.530 TL (yıllık artış yüzde 3,9)

2009-2013 modeller: 753.724 TL (yıllık artış yüzde 11,7)

2014-2018 modeller: 1.184.000 TL (yıllık artış yüzde 16,2)

Tüm yaş segmentlerinde artış sürerken, ikinci el pazarı genel olarak canlılığını koruyor.

Bu arada raporda öne çıkan bir diğer başlık ise ilan süresi oldu. Satılık araçların piyasada kalma süresi, bir önceki aya göre 0,7 gün azalarak ortalama 19,1 güne düştü. Bu da alıcı ve satıcı arasındaki eşleşme sürecinin hızlandığını ve piyasa verimliliğinin arttığını gösteriyor.

Ayrıca otomobil talep endeksi, 2024 Eylül ayına göre yüzde 3,9 artış gösterdi. Satılan otomobil sayısının toplam ilanlara oranı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.