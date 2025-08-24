Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İznik Gölü’nün hızla kuruduğuna dikkat çekerek, kontrolsüz su çekimi ve kötü yönetime isyan etti. Bursa İl Başkanı Cihat Gazi, fabrikaların gölden su çektiğini, mahkeme kararlarının uygulanmadığını belirtti.BURSA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü kıyısında yaptığı açıklamada, gölün hızla kurumaya yüz tuttuğunu ve bir doğa felaketiyle karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Gölün su seviyesinin 10 yıl öncesine kıyasla dramatik bir şekilde düştüğünü belirten Özdağ, “Bir zamanlar suyun 4-5 metre yüksekte olduğu iskelede şimdi 80 metre geriye çekilmiş bir göl var. Çocukların yüzmeye korktuğu göl, kuraklık ve kötü su kullanımı nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

“FABRİKALAR GÖLÜ KURUTUYOR”

Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi, İznik Gölü’nün Türkiye’nin beşinci büyük gölü olduğunu ve turizm ile ekosistem açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, kontrolsüz sulama, buharlaşma ve özellikle çevredeki fabrikaların (HEKTAŞ, Cargill, Gemlik Gübre) gölden su çekmesinin felakete yol açtığını öne sürdü. Başkan Gazi, “Devlet Su İşleri’nin (DSİ) pompa tesisine açtığı dava ile boru çaplarının küçültülmesi talimatı verilmesine rağmen, ne zabıta ne DSİ görevlileri müdahale edebiliyor. Göl bilinçli bir şekilde kurutuluyor” dedi.

Göl kenarında cankurtaran hizmetinin bulunmaması nedeniyle son iki ayda Keramet Köy Birliği sulama pompasında 2-3 çocuğun hayatını kaybettiğini de ekleyen Başkan Gazi, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

“İZNİK GÖLÜ’NÜ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ”

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, felaketin yalnızca küresel ısınmayla açıklanamayacağını, kötü yönetim, suyun özel sermaye tarafından istismarı ve mahkeme kararlarının uygulanmamasının da etkili olduğunu söyledi.

“Zafer Partisi iktidarında çevrenin korunması ve kaybolan göllerin ihyası için radikal önlemler alacağız” sözünü veren Prof. Dr. Özdağ, İznik Gölü’nü kurtarma taahhüdünde bulundu.