İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla güven esasına dayalı örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan vatandaşlardan alınan mandalinalar, herkesin kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirilerek vatandaşların kendi alışverişini kendisinin yaptığı bir sistem kuruldu.

Uygulamayla ilgili konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, sistemin temelinde karşılıklı güven ve paylaşma kültürünün olduğunu vurguladı.

Bu uygulama ile hem üreticimizin emeğini doğrudan desteklediğini, hem de komşuluk ve güven duygusunu yeniden hatırlattıklarını belirten Başkan Günay, 'Vatandaşımız mandalinasını alıyor, tartıyor ve parasını kutuya bırakıyor. Kimseyi denetleyen bir göz yok; burada esas olan vicdan, dayanışma ve birbirimize duyduğumuz güven, aracı olmadan yapılan bu satış modelinin hem üretici hem de tüketici açısından adil bir sistem. Güzelbahçe'de paylaşmayı, dürüstlüğü ve emeğe saygıyı büyütmek istiyoruz. Bu uygulama bir satış yöntemi değil; toplumsal bir mesajdır. Dayanışmayı çoğaltan, insanlara güvenin önemli olduğunu, Güzelbahçelihemşehrilerimizin güveninin bizlerin için önemli ve kıymetli olduğunu burada göstermiş olacağız' diye konuştu.

İlçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanan uygulama, yerel üretimin desteklenmesi ve sosyal belediyecilik anlayışının güçlendirilmesi açısından büyük takdir topladı.