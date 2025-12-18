Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun tamamını dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı bugün saat 14.00'te yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14.00'te gerçekleştirecek.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında yapılacak toplantıda; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veriler ve raporlar hakkında sunum yapacak. Toplantıda enflasyon, yaşam maliyetleri ve ekonomik göstergelerin masaya yatırılması bekleniyor.

Öte yandan, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle ilk toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, bugün yapılacak ikinci toplantıya da katılmaması öngörülüyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 12 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantı ardından yaptığı açıklamada, TÜRK-İŞ'in 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı karara dikkati çekerek, 'Komisyon gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyu ile paylaşmıştır. 24 Aralık 2024 tarihinden buyana geçen yaklaşık bir yıllık sürede Komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. Bu nedenle TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır' ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücretle ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.