ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'nın ticaret, ulaşım ve inovasyon projelerine ilişkin bilgi sundu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın da bulunduğu heyeti kabul etti. Görüşmede Ankara'nın ekonomik gelişimi, ulaşım altyapısı ve ATO'nun yürüttüğü projeler ele alındı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ATO'nun çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini belirtti. Baran, Ankara'dan yurt dışına yapılan direkt uçuşların artırılması ve Esenboğa Havalimanı'na yapılması planlanan metro hattına ilişkin önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz ettiklerini kaydetti.

Görüşmede ayrıca ATO'nun geliştirdiği ATONET Akıllı Asistan projesinin, 2025 Melbourne Dünya Odalar Yarışması'nda 41 ülkeden 83 proje arasından sıyrılarak 'En İyi Oda İnovasyonu Projesi' kategorisinde dünya birinciliği elde etmesinin gururunun paylaşıldığını ifade eden Baran, bu başarının Ankara iş dünyası adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun ülkenin geleceğine güçlü bir perspektif sunduğunu belirterek; üretim, istihdam ve ihracatı artırmak, ATO üyelerinin rekabet gücünü yükseltmek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.