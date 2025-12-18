İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son iki haftada 17 ilde düzenlediği operasyonlarda on binlerce litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildiğini, 66 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 'Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliği'ne yönelik son iki haftadır yürütülen operasyonların bilançosunu paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 27 bin 886 litre sahte ve kaçak alkollü içki ile 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilirken, 66 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Sahte alkol üretimiyle vatandaşların can ve sağlık güvenliğinin hedef alındığını vurgulayan Yerlikaya, bu tür faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2001521651221983687

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, sahte alkolle mücadelenin 81 ilde aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.