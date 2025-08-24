Ankara Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve Ankara-Niğde Otoyolu’nda ters yönde ilerleyen aracı tespit ederek sürücüsünü gözaltına aldı. Sürücüye idari işlem ve para cezası uygulandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, Ankara-Niğde Otoyolu’nun Niğde istikametinde ters yönde seyreden bir araç ve sürücüsünün, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edildiğini duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalar sonucu sürücüyü gözaltına aldı.

Sürücü hakkında idari işlem başlatılırken, para cezası da uygulandı.Valilik, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.