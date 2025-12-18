Edirne Milletvekili Ediz Ün, pirinç ithalatının Ekim ayında 13 kat artmasına sert tepki gösterdi. Ün, yanlış ithalat ve fiyat politikalarının üreticiyi çıkmaza sürüklediğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin çeltik üretiminde başı çeken ili Edirne'de, fiyatların aşırı düşmesi nedeniyle üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını belirten Ün, son yıllarda çiftçinin üst üste darbeler aldığını söyledi. Kuraklık, zararlılar ve artan maliyetlerle mücadele eden üreticinin bu kez piyasa fiyatlarıyla vurulduğunu ifade eden Ün, şunları kaydetti:

'Çeltik üreticisi ürününü ya elinde tutmak zorunda kaldı ya da zararına satıyor. Oysa çeltik üretiminin desteklenmesi gerekirken, uygulanan fiyat politikaları üretimi sürdürülemez hale getiriyor. Türkiye yılda ortalama 1 milyon ton çeltik üretiyor. Bu politikalarla ne üretimi koruyabiliriz ne de üretici bulabiliriz. Toprak Mahsulleri Ofisi bir an önce devreye girmelidir.'

Verilere göre geçen yıl Ekim ayında 1.707 ton olan pirinç ithalatı, bu yıl aynı ayda 22 bin 569 tona yükseldi. Ocak-Ekim döneminde ise ithalat yüzde 70 artışla 126 bin tonu aştı. Ün, hasat döneminde ithalata izin verilmemesi gerektiğini belirterek, 'Tarım ve Orman Bakanlığı üreticiyi koruyacak hiçbir adım atmıyor. Çiftçinin ürünü değer kaybederken ithalatın önü açılıyor' ifadelerini kullandı.

Ün, Edirne ve Trakya çiftçisinin tarımda ithalat politikalarından doğrudan etkilendiğini vurgulayarak, 'Edirne için üç temel ürün var: Ayçiçeği, buğday ve çeltik. Ayçiçeği ve Buğday ithalatında da dünyada birinci sırada yer alıyor. Çeltikte ise ithalatta 12'inci sıradayız. Bölge çiftçisi ne üretirse üretsin, ithalat sopasıyla karşı karşıya kalıyor.'' dedi.

Sulama altyapısındaki eksikliklerin giderilmediğini, kuraklıkla mücadelede yeterli adım atılmadığını söyleyen Ün, çözümün Toprak Mahsulleri Ofisi'nin etkin şekilde devreye girmesi olduğunu belirtti. Ün, 'Taban fiyat üreticiyi koruyacak düzeyde açıklanmalı, hasat döneminde ithalat durdurulmalıdır. Önce Edirneli üreticinin elindeki çeltiği alsınlar' dedi.

Trakya çiftçisinin tarihinin en zor dönemlerinden geçtiğini ifade eden Ün, 'Bu düzen ilk seçimlerde değişecek. Bölgenin ürettiği ürünler ithalat konusu olmaktan çıkarılacak. Önceliğimiz su, üretim ve alın terinin karşılığı olacak. Çiftçimizi hiçbir zaman ithalata ezdirmeyeceğiz' sözleriyle açıklamasını tamamladı.