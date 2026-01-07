Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kartal İlçe Başkanlığı açılışı sonrası İstanbul programını başlattıklarını belirterek, 1 ay boyunca şehrin ilçelerini ve mahallelerini ziyaret edeceklerini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Kartal İlçe Başkanlığı'nın açılışı sonrası basın mensuplarına İstanbul programıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özdağ, programın 1 ay süreceğini ve İstanbul'un her ilçesinin detaylı olarak inceleneceğini söyledi.

İstanbul nüfusunun Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk'un toplamından daha yüksek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özdağ, 'Bu nedenle İstanbul'u anlamak için ilçelerini, ilçeleri anlamak için de mahalleleri bilmek gerekiyor' diyerek, partisinin 2026 yılına ilişkin saha çalışmalarına İstanbul'un ilçelerinden başlattığını belirtti.

Genel Başkan Özdağ, 'Her gün bir ilçeyi, o ilçenin temas noktalarını, pazarını, AVM'sini, esnafını ziyaret ediyoruz. Sivil toplum örgütleri ve yerel basınla bir araya geliyoruz. Böylece halka dokunarak ilçenin meselelerini ve beklentilerini siyasete taşıyoruz' dedi. Özdağ, Zafer Partisi ilçe teşkilatlarının mahallelerdeki sorunları ve sosyolojik yapıyı inceleyerek, partinin ilçe ve İstanbul politikalarının altyapısını oluşturduğunu kaydetti.

İstanbul programı sonrasında çalışmaların Anadolu'ya taşınacağını belirten Prof. Dr. Ümit Özdağ, taban odaklı politikaların önemine de vurgu yaptı.