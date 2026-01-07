İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'deki yılın ilk grup toplantısında konuşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yakın ilişki kurduğu liderleri eleştirerek, iç ve dış politikada uygulamalara sert sözlerle tepki gösterdi.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 2026 yılının ilk grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu, konuşmasında Libya'da Muammer Kaddafi, Suriye'de Beşar Esad ve Venezuela'da Nicolas Maduro gibi isimlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem 'kardeşim' dediği kişiler olduğunu belirterek, 'Ne tesadüf ki hepsi bugün diktatör olarak anılan devrik liderlerdir' ifadesini kullandı. Bu bağlamda, söz konusu siyasi ilişkiler ve dış politika tercihlerine dair eleştiriler yöneltti.

Dervişoğlu ayrıca, ABD'nin bu isimler üzerindeki etkisine ve Erdoğan'a yakın ilişkilerinin sonuçlarına dikkat çekti; 'Niçin her 'dostum' dediğinizin sonunu ABD getirdi?' diye sordu.

Konuşmasında genel olarak Türkiye'nin hem dış politikada hem de iç siyasetteki yönelimlerine dair eleştirel bir tablo çizen Dervişoğlu, iktidarın sorunlara yaklaşımını 'barbarlık' ve 'hoyratlık' olarak nitelendirdiğini ifade ederek, bu kapsamda politikaların toplumsal rıza ve devlet kurumlarının gücüne dayalı olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca ekonomik göstergelerle ilgili eleştirilerde bulunarak, vergilendirme ve yaşam maliyetlerindeki artışa ve bunun toplumsal sonuçlarına dikkat çekti.