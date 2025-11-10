Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı'da meydana gelen 4,6 ve 4,8 büyüklüğündeki depremlerin, bölgedeki fay hatları açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Ercan, 'Artçıların kuzeydoğuda görülmesi, Gelenbe Kırığı için çekincelidir. Bu kırık yürürse Balıkesir merkez etkilenebilir' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem ve sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında yer bilimciler tarafından bölgesel fay hareketliliği açısından değerlendirilirken, uzmanlardan önemli uyarılar geldi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede yaklaşık 20 kilometrelik yüzey kırığı, 32-33 kilometrelik örtülü kırık oluştuğunu belirtti. Prof. Dr. Ercan, artçı depremlerin kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Demyan Kırığı boyunca geliştiğini ifade ederek, son yaşanan depremlerin kuzeydoğu yönünde, Gelenbe Kırığı'na yakın bölgede gerçekleşmesinin risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Ercan, 'Bugün meydana gelen 4,6 ve 4,8 büyüklüğündeki artçıların kuzeydoğuda olmuş olması, Gelenbe Kırığı için çekincelidir. Gelenbe Kırığı yürürse, Balıkesir il merkezi etkilenebilir' uyarısında bulundu. Ercan, bölgedeki deprem etkinliğinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgularken, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmelerini önerdi.