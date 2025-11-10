Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde İzmir'de düzenlenen törenlerle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda hayat 09.05'te iki dakikalığına durdu. Başkan Cemil Tugay, 'Atatürk'ün hayalindeki Türkiye bu değil; ona layık olmak için her şeyi yeniden düşünmeliyiz' dedi.

İZMİR (İGFA) -Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde İzmir'de saygı, sevgi ve özlemle anıldı. Kent genelinde gün boyu sürecek anma etkinliklerinin ilki, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma ve saygı duruşu töreniyle başladı.

Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Programa milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkânın yanı sıra çok sayıda İzmirli katıldı.

09.05'TE HAYAT DURDU

Saatler 09.05'i gösterdiğinde İzmir'in dört bir yanında hayat durdu. Sirenlerin yankılandığı kentte taşıtlar durdu, vatandaşlar sokaklarda, meydanlarda ve iş yerlerinde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Körfezdeki İZDENİZ gemileri de sirenleriyle anmaya eşlik etti.

'ATATÜRK'ÜN HAYALİNDEKİ TÜRKİYE BU DEĞİL'

Törenin ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk'ün bıraktığı mirasa sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, 'Ülkemiz 87 yıldır bir hüzün yaşıyor. Yeri doldurulamadı, hiçbir zaman doldurulamaz. Atatürk'ün hayalindeki Türkiye bu değil. Bugün bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Yoksulluk, işsizlik, eğitimdeki kalite düşüşü... Bunları düzeltmek hepimizin görevi. Ona layık olmak için daha çok çalışmalıyız.' dedi.

Başkan Tugay, Atatürk'ün millet bilincini, eşit yurttaşlık haklarını ve demokrasiyi bu ülkeye kazandırdığını hatırlatarak, 'O, dünyanın en büyük liderlerinden biri. Bizlere düşen görev, onun ideallerini yaşatmak ve Cumhuriyet'i daha ileri taşımaktır' ifadelerini kullandı.