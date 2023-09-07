Türkiye'de ardarda yaşanan depremler ülkenin her noktasında insanlların psikolojisini bozdu. Türkiye'nin 5'te bir nüfusuna sahip İstanbul'da bu korku daha çok yaşanırken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıkladı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Prof. Ercan'ın açıkladığı illere göre, Türkiye'nin deprem riskine karşı en güvenli illeri Batı'dan Doğu Karadenize kadar, Karadeniz sahil illerini kapsıyor.

21 İL SIRALADI

Türkiye’deki deprem gerçeğine dikkat çeken Ercan, şu ifadeleri kullandı;

“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”