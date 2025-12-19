Edirne Gazetecileri Derneği'nin (EGD) kurucu başkanı Mehmet Karagöz, vefatının 23. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2002 yılında vefat eden Mehmet Karagöz için Buçuktepe Kabristanlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Karagöz'ün kızı Şennur Karagöz, torunu Öyküm Engin, ailesi ve sevenleri katıldı.

Şennur Karagöz, babasının Edirne'de sevilen bir isim olduğunu belirterek, 'Acımız daha dün gibi. Babamın hayatı örnek alınacak bir geçmiş bırakıyor. Onun çocuğu olduğum için gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun' dedi.

Tören, mezar başında duaların okunmasıyla sona erdi.