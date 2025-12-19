Düzce Üniversitesi ve Teknopark iş birliğiyle düzenlenen 'ICEBERG Demo Day 2025' etkinliğinde girişimciler, yatırımcılarla buluştu ve toplam 100 milyon 900 bin TL yatırım desteği aldı.

Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Üniversitesi, Düzce Teknopark, Düzce Teknoloji Transfer Ofisi, Kapsül Kuluçka Merkezi ve MARKA iş birliğiyle düzenlenen 'ICEBERG Demo Day 2025' Girişim-Yatırım Buluşması, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Teknopark yetkilileri, girişimciler ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, Teknopark bünyesindeki 90'dan fazla Ar-Ge firması, 400'ün üzerinde tamamlanmış ve ticarileşmiş proje ile 10 milyon doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye'nin teknoloji hamlesine Düzce'den katkı sağladıklarını vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ise, 'ICEBERG Demo Day, Düzce'nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve yenilikçi projeleri yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor. Her öğrenci ve girişimci keşfedilmeyi bekleyen bir cevherdir' dedi.

Programın 'Yatırımcı Paneli' bölümünde StartupCentrum Kurucu Ortağı Müge Bezgin'in moderatörlüğünde H2O Investment Kurucu Ortakları İbrahim Elbaşı ve Osman Çalışkan ile Yıldız GSYO Koordinatörü Abdurrahman Kılıç, girişimcilere yatırım perspektifinden yol gösterici bilgiler verdi.

Etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120'nin üzerindeki girişimci, Düzce Teknopark'ın 5 milyon TL kuluçka desteği de dahil olmak üzere toplam 100 milyon 900 bin TL yatırım sermayesi almaya hak kazandı. Program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.