Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde kent genelinde hayata geçirilen sosyal tesislere bir yenisi daha eklendi.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Altınordu ilçesi Akyazı Sahili'nde yapımı tamamlanan ve Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORTUR A.Ş tarafından işletmeciliği yapılacak olan Mavna Kafe, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Başkan Güler, Ordu Valisi Muammer Erol, ilçe belediye başkanları, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'KEYİFLE VAKİT GEÇİREBİLECEĞİNİZ NEZİH BİR ORTAM'

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Başkan Güler, Ordu'nun marka değerinin yükselmesinin en büyük amaçları olduğunu ifade ederek yeni tesisinin şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

DAVETLİLERDEN TAM NOT ALDI

Açılış konuşmaların ardından davetliler Mavna Kafe'yi gezerek tesis hakkında bilgi aldı. Mimarisi ve konseptiyle dikkat çeken kafe davetlilerden tam not aldı.

HEM DİNLENMEK HEM SOSYALLEŞMEK İSTEYENLERİN TERCİHİ

Denizin hemen kıyısındaki konumu ile de dikkat çeken Mavna Kafe, her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği yeni bir alternatif sunuyor. Sahil hattına değer katan tesis, hem dinlenmek hem de sosyalleşmek isteyen vatandaşlar için cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Ordu'da her geçen gün artan sosyal tesisler kentin yaşam kalitesini yükseltirken, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.