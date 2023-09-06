Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas katliamı hükümlüleri için ikinci kaz af yetkisini kullandı. Hayrettin Gül'ün ömür boyu hapis cezası kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Madımak katliamının asli faillerinden Hayrettin Gül’ün kalan cezasını "hastalık gerekçesiyle" kaldırdı. Bu, Erdoğan'ın Madımak failleri için kullandığı ikinci af yetkisi oldu. Erdoğan, üç yıl önce de af yetkisini, Madımak katliamından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Ahmet Turan Kılıç için kullanmıştı. Almanya'dan sınır dışı edilmesinin ardından 2003 yılında cezaevine giren Hayrettin Gül, afla Madımak katliamı nedeniyle sadece 20 yıl cezaevinde yatmış olacak.

Sivas Katliamı, Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin bir grup tarafından yakılması ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmeleri ile sonuçlanan ve tarihe geçen bir olay oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, af yetkisini ikinci kez, 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılarak 33 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliamın asli faillerinden biri için kullanarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü Hayrettin Gül'ün kalan cezasını kaldırdı. Erdoğan, cezaevinde çok sayıda ağır hasta hükümlü bulunmasına rağmen, daha önce de af yetkisini, katliamın sorumlularından biri olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Ahmet Turan Kılıç için kullanmıştı. 2000'de yeniden yargılamada idama mahkum edilen, 2003'te Almanya'dan sınır dışı edilince 2003'te cezaevine konulan Gül'ün cezası, idam cezası kaldırılınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülmüştü. Madımak Oteli'nin yakılmasının asli faili olarak 2003'ten beri cezaevinde bulunan 78 yaşındaki Gül, Erdoğan'ın getirdiği afla Madımak'tan dolayı yalnızca 20 yıl cezaevinde kalmış olacak. Gül'ün affedilmesi ise eleştirilere yol açtı. Tepki gösterenler 28 Şubat davası hükümlüleri ile uzun yıllardır tahliye edilmeyen hükümlüleri anımsattı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün kalan cezasını "hastalık gerekçesiyle" kaldırıldı.

Gül hakkında İdam kararı verilmişti

Gül, ilk olarak 7 Temmuz 1993'te tutuklandı. 26 Aralık 1994'te tahliye edildi.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'ni yakarak 37 kişinin ölümüne neden olan olaylara ilişkin görülen davada, Gül hakkında, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce idam kararı verildi ancak idam kararının kaldırılmasının ardından cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

14 Mayıs 1997'de hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

Sadece 20 yıl cezaevinde kaldı

Gül, bu sürede Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Alman hükümeti, Sivas katliamı sanıklarından Adem Ağbektaş, Adem Bayrak, Etem Ceylan, Mehmet Yılmaz, Hayrettin Gül ve Sedat Yıldırım'ın Almanya'da olup iltica başvurusunda bulunduklarını kabul etti.

Gül, 2003'te Almanya'dan sınır dışı edildi. Sınır dışı edilince cezaevine konulan Gül, o tarihten beri cezaevindeydi.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan bilgiye göre, Gül, 2018 ve 2019'da Sivas'taki asliye ceza mahkemelerinde yargılandığı iki ayrı hakaret suçundan 10'ar hapis cezası aldı, bu cezalar ana cezası ile birleştirildi.

Gül'ün "mağdur" sıfatı

Gül'ün 28 Şubat (1997) davasında “mağdur” sıfatıyla yer aldığı ortaya çıkmıştı. Ağırlaştırılmış hapis cezası alan ve Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan Gül’ün 28 Şubat soruşturmasını yürüten savcı Mustafa Bilgili’ye gönderdiği mektup da dava dosyasında yer almıştı. Gül, mektubunda, “28 Şubat mağduruyum. Dosyalarımızı inceleyin, beraatimi verin” demişti.

Gül’ün savcı Bilgili’ye gönderdiği, “Genelkurmay’dan brifing aldı bizi cezalandırdılar” iddiasının yer aldığı mektup şöyleydi:

“Ben 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta meydana gelen olaylardan dolayı şu an ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılarak cezaevinde yatmaktayım. Ankara 1. Devlet Güvenlik Mahkemesince Muammer Ünsay başkanlığındaki mahkeme heyeti 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Muhalefet suçundan 3 sene ceza vererek beni tahliye etti. Ama geçen bir yıl sürecinde 28 Şubat oldu. Bu süreçte yüksek yargı organları mensupları Genelkurmay'dan brifing aldılar. O brifingte yer alan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti hakkımızda TCK 146/1 idamımızı istedi. Ankara 1 No’lu DGM’de Orhan Karadeniz başkanlığındaki heyet Yargıtayın talebi doğrultusunda idam cezası verdi. Sayın savcım, şu an ben 11 senedir diğer arkadaşlarım suçsuz yere 18 senedir ceza yatmaktadır. Olayların gerçek failleri maalesef dışarıda serbestçe dolaşırken bizler ise kaderimizle baş başa kaldık. Bizler de gerçeklerin ve olayın gerçek faillerinin bulunmasını adalete hesap vermesini istemekteyiz. Ben ifademde belirttiğim gibi mevcut gün işteydim. Karayolları şantiyesinde, havaalanında asfalt çalışması yapardık. Bu konuda işyeri çalışma belgem ve şahitlerimin ifadeleri mevcuttur.”