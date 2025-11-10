Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı'da yaşanan depremlerin diğer bölgelerde aynı etkileri yaratmayacağını vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) -Jeoloji profesörü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremlerle ilgili sosyal medya paylaşımında önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Ercan, 'Sındırgı'daki depremler ne İzmir'de ne Kuzey Marmara'da ne Bursa'da ne Denizli'de ne de Muğla'da olacak depremleri tetiklemez. Her deprem, odak noktasından yayılan sarsıntı dalgalarıyla evlerinizi sallar; bu durum etkilenmek değil, sarsıntıyı duymak olarak adlandırılır' ifadelerini kullandı.

Yapısal yıpranma veya yıkılma gibi durumların etkilenme olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. Ercan, vatandaşlara yaşamlarını ve yaşam sevinçlerini değiştirmeden sürdürmelerini tavsiye etti.