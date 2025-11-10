Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde budama ve bakım çalışmalarına başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı ilçe sakinlerinin daha yeşil ve daha yaşanabilir ortamlarda sosyalleşmeleri için çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, caddelerde bakım gerçekleştiriyor.

İlçe genelindeki yollarda bulunan ağaçlarda mevsimlik bakım çalışması gerçekleştiren ekipler, ilk olarak Adnan Kahveci Caddesi ile Fatih Caddesi'nde bulunan ağaçlarda budama gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla birlikte, sonbaharla birlikte ağaçların yaz aylarında daha sağlıklı büyümesini sağlamak ve ilçe sakinleri için risk oluşturabilecek dalların temizlenmesi için yapılan bakımlar, planlama doğrultusunda devam edecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, budama ve bakım çalışmalarının, planlanan takvim sonrasında da vatandaşlardan gelen talepler üzerine devam edeceği belirtildi.