Son Dakika
Ümit Özdağ, ATA ittifakı Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Seçim yaklaşırken, siyasetteki hareketlenmede hızlandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı adaylarının eski MHP Milletvekili Sinan Oğan olduğunu açıkladı.
POLİTİKA 12.03.2023, 08:07 Murat Aydın
Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’yle kuracakları Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğu açıklandı.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, “ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00'de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var” sözleriyle bir paylaşımda bulundu.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 12 Mart 2023
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:15
|Öğle
|13:19
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:13
|Yatsı
|20:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|60
|2. Fenerbahçe
|23
|51
|3. Beşiktaş
|23
|43
|4. A.Demirspor
|23
|42
|5. Başakşehir
|22
|40
|6. Trabzonspor
|23
|38
|7. Kayserispor
|24
|35
|8. Karagümrük
|23
|30
|9. Konyaspor
|23
|28
|10. Antalyaspor
|24
|28
|11. Alanyaspor
|23
|28
|12. Gaziantep FK
|23
|25
|13. Kasımpaşa
|24
|25
|14. Sivasspor
|23
|24
|15. Giresunspor
|24
|23
|16. Hatayspor
|22
|23
|17. Ankaragücü
|22
|22
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|24
|48
|2. Eyüpspor
|23
|47
|3. Pendikspor
|25
|44
|4. Keçiörengücü
|24
|43
|5. Bodrumspor
|24
|41
|6. Sakaryaspor
|24
|40
|7. Rizespor
|22
|37
|8. Boluspor
|24
|35
|9. Göztepe
|25
|35
|10. Bandırmaspor
|23
|34
|11. Manisa FK
|22
|33
|12. Tuzlaspor
|25
|28
|13. Adanaspor
|22
|25
|14. Altay
|23
|19
|15. Erzurumspor
|23
|18
|16. Gençlerbirliği
|24
|17
|17. Denizlispor
|24
|17
|18. Altınordu
|23
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|26
|63
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|25
|49
|4. Tottenham
|27
|48
|5. Liverpool
|26
|42
|6. Newcastle
|24
|41
|7. Brighton
|24
|39
|8. Fulham
|26
|39
|9. Brentford
|25
|38
|10. Chelsea
|26
|37
|11. Aston Villa
|25
|34
|12. Crystal Palace
|26
|27
|13. Wolves
|26
|27
|14. Nottingham Forest
|26
|26
|15. Everton
|27
|25
|16. Leicester City
|26
|24
|17. Bournemouth
|26
|24
|18. West Ham United
|25
|23
|19. Leeds United
|26
|23
|20. Southampton
|25
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|24
|62
|2. Real Madrid
|25
|56
|3. Atletico Madrid
|24
|45
|4. Real Sociedad
|24
|44
|5. Real Betis
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Rayo Vallecano
|25
|35
|8. Osasuna
|25
|34
|9. Athletic Bilbao
|24
|33
|10. Mallorca
|24
|31
|11. Celta Vigo
|25
|31
|12. Girona
|24
|30
|13. Real Valladolid
|25
|28
|14. Espanyol
|25
|27
|15. Cadiz
|25
|27
|16. Valencia
|25
|26
|17. Getafe
|25
|26
|18. Sevilla
|24
|25
|19. Almeria
|24
|25
|20. Elche
|25
|13
Yeni Sayımız Tümü
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016