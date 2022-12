Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Erzurum’da 'doğalgaz' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrında, coğrafyamızdaki bin yıllık geçmişimizin en önemli atılımını yapmaya hazırlanıyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız" dedi. İmamoğlu kararı sonrası iktidara yönelik eleştirlere tepki gösteren Erdoğan, "Siyaset meydanı er meydanıdır, biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Ama meydan er meydanı olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum yeni miting alanında, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Programda yaptığı konuşmasının başında törende bulunanları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in ilk asrının Doğu Anadolu’daki lokomotifi Erzurum’u, Türkiye Yüzyılı’nda kuzeyden güneye, doğudan batıya, Karadeniz’den Kafkasya’ya tüm bölgenin parlayan yıldızı hâline getirmek istediklerini belirtti.

Sadece bunu istemekle kalmayıp gereğini de yerine getirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biliyorsunuz, her devirde olduğu gibi bugün de birileri akıllarına geleni söylemeyi siyaset, her kulaklarına üfleneni proje sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş, her vaadimizi yerine getirmiş, her vizyonumuzu hayata geçirmiş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bu anlayışla geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyasetiyle, ülkemizin tüm şehirleriyle birlikte Erzurum’un da altyapı eksiklerini giderdik, hak ve özgürlük hayallerini gerçekleştirdik.”

“Bugün de hem sizlerle hasret gidermek hem de yapımı tamamlanan projelerimizin resmî açılışını yapmak için huzurlarınıza geldik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan projeleri açıkladı.

“ERZURUM İÇİN ÇOK BÜYÜK HAYALLERİMİZ BULUNUYOR”

81 ilin her biriyle birlikte Erzurum için de büyük hayallerinin bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrında, coğrafyamızdaki bin yıllık geçmişimizin en önemli atılımını yapmaya hazırlanıyoruz. Bir yandan İslam âlemiyle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Bir yandan Türk dünyasıyla bütünleşiyoruz. Bir yandan kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar tüm Afrika’yla buluşuyoruz. Bir yandan evladı fatihan yurdu Balkanlarla kucaklaşıyoruz. Bir yandan Güney Asya’daki kadim bağlarımızı canlandırıyoruz.”

Bunlarla beraber Avrupa’yı, Amerika’yı, Rusya’yı, Çin’i de ihmal etmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En önemli istasyonlarından birinin Erzurum olduğu Londra’dan Pekin’e uzanan İpek Demiryolu Hattı işte bu geniş vizyonumuzun ürünüdür. Ülkemizi Asya coğrafyasından Avrupa’ya uzanan petrol ve doğal gaz hatlarının hem dağıtım hem ticaret merkezi hâline getirme gayretlerimizin en kritik istasyonlarından biri de Erzurum” dedi.

Bölgenin potansiyelini etkin şekilde kullanabilmesinin önündeki en büyük engel olan Kafkasya’daki çatışmaları ve gerilimleri birer birer çözdüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin desteğiyle Karabağ’ı işgalden kurtaran Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, bu bölgede yeni bir dönemin temellerini atıyoruz. Ermenistan’ın aklıselimle davranarak barış, güvenlik, huzur istikametinde mesafe almasıyla işler daha da hızlanacaktır. Karadeniz’i Erzurum’a bağlayan tüneller ve yollar, Akdeniz limanlarını Kafkasya’yla bütünleştiren altyapı yatırımlarımız hep bu büyük fırsatı değerlendirebilmek içindir. Cumhuriyetin ilk asrında sanayide, ticarette, turizmde yıldızını parlatarak bunun katma değerinden istifade eden şehirlerimiz oldu. İnşallah Erzurum’u da Türkiye Yüzyılı’nda en yüksek katma değer üreten şehirlerimiz arasında ilk sıralara çıkartacağız.”

Erzurum'a 11 buçuk milyar lira tutarında yatırım ve tarımsal hibe desteği

Erzurum'a doğalgazda 4 milyar liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum'da? Şimdi bunlar var mı? Üniversitelerimizi ikiye çıkardık. Bitmedi şimdi Erzurum'u Karadeniz'e bağlıyoruz ve Karadeniz'den Erzurum'u dünyaya açıyoruz. Ovit'i geçebiliyor muydu? Şimdi Bayburt, Gümüşhane... Oradan da ineceğiz Trabzon'a. Erzurum'a bunlar yakışıyor. 13 millet bahçesinden 8'ini tamamladık. İnşası süren tünel yol projelerimizi önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattımızın etüt çalışmalarını önümüzdeki yıl bitirip ihale aşamasına geçeceğiz. Erzurum Havalimanını modernize edip büyüttük. 7 bayar, 13 gölet, 298 taşkın koruma tesisi, 28 hidroelektrik santrali inşa ettik. Güncel tutarıyla Erzurum'a 11 buçuk milyar lira tutarında yatırım ve tarımsal hibe desteği verdik."

"Biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız"

Altılı masa liderlerinin mahkemenin İmamoğlu kararı sonrası iktidara yönelik eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Siyaset meydanı er meydanıdır, biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Ama meydan er meydanı olacak."

"Siyasi müktesepleri darbecilere, vesayetçilere, arkası karanlık odaklara dayanarak iktidar yolu aramaktan ibaret olanlarla mertçe bir yarış yapılamıyor."

"Yaptıklarımızı yıkacaklar"

"Seçimler için kurulan fiskos masasında aylardır ne sinsi pazarlıklar yaptılar. Amaç Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı devirmek, yerine ne koyacaklar belli değil. Hadi bunu başardılar gelince ne yapacaklar; bizim yaptıklarımızı yıkacaklar. Her şeyi eskiye döndürecekler. "

Yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere, terör örgütü uzantılarıyla masa altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler."