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Adalet Bakanlığına Bozdağan'ın atanması Bahçeli ne diyecek?

Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki altıncı değişiklik Adalet Bakanlığı’nda yaşandı. Görevinden affını istediği belirtilen Abdülhamit Gül’ün yerine Bekir Bozdağ atandı.

POLİTİKA 30.01.2022, 13:54 30.01.2022, 15:11 Murat Aydın
Adalet Bakanlığına Bozdağan'ın atanması Bahçeli ne diyecek?

Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki altıncı değişiklik Adalet Bakanlığı’nda yaşandı. Görevinden affını istediği belirtilen Abdülhamit Gül’ün yerine Bekir Bozdağ atandı.

Yaşanan bu gelişmeyle gözler AKP içerisindeki mücadeleye ve Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’ye çevrildi.

İktidar kulislerinde Gül’ün görevden alınması, AKP’de Erdoğan sonrasının liderliğine hazırlanmasıyla bilinen Süleyman Soylu cephesinin bir zaferi olarak değerlendirildi.

Soylu ile Gül’ün kamuoyu önünde birçok defa karşı karşıya geldiğini hatırlatan partili kaynaklar, Gül’ün her defasında medya üzerinden Soylu’ya çok açık yanıtlar verdiğine dikkat çekti.

Gül’ün görevden alınmasıyla Soylu’nun ciddi bir mevzi kazandığını ifade eden partili kaynaklar, zafer kazanan diğer iki unsurun ise Berat Albayrak cephesi ve yargıdaki İstanbul Grubu olduğu belirtti.

Berat Albayrak’a yakın olan Sabah Gazetesi’nin yargıda FETÖ’cülerin halen etkin olduğuna dair çıkışının ardından Gül beklenmedik bir çıkışla, "Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" demişti.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in derlediği habere göre;  Adalet Bakanlığı, tarikat ve cemaatlerin güç mücadelesinin en yoğun şekilde yaşandığı alanlardan biri olmasıyla bilinirken, AKP kaynakları Gül’ün bakanlık içerisindeki en büyük rakibi olan İstanbul Grubu’nun da kazanan taraflardan olduğunu belirtti.

Erdoğan’ın avukatları olarak bilinen İstanbul grubunun yargıda güç kazanması, krize dönüşürken, Gül'ün HSK'nın İstanbul Grubu ile yaptığı toplantıda "Yargının hiçbir ideolojisi, hiçbir cemaati, hiçbir grubu, hiçbir taassubu olamaz" sözleriyle mesaj verdiği ifade edilmişti.

MHP CEPHESİ ŞAŞKIN

Görevinden ayrılan Gül’ün yerine Bekir Bozdağ’ın atanması ise “Cumhur İttifakı’na çatlak oluşur mu” sorusunu akıllara getirdi.

Çözüm Süreci’nde Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ 2018’de yerel seçimlere giden süreçte AKP ile MHP arasındaki ittifakın kısa süreliğine bozulmasının odak noktasında yer alan isimlerden biriydi.

Danıştay’ın Andımız kararını eleştiren Bozdağ’a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert tepki göstermişti. Erdoğan ise Bahçeli’nin sözleri sonrası Bozdağ’a sahip çıkmıştı.

MHP kulislerinde Bozdağ’ın bakanlığa atanmasının şaşkınla karşılandığı ve bu durumun bir rahatsızlık oluşturacağı ifade edilirken, ancak Cumhur İttifakı’nı akamete uğratmayacağının da altı çizildi.

BAHÇELİ BOZDAĞ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Danıştay’ın 2018’de Andımız’ı kaldırılmasına ilişkin yönetmeliği iptal edilen kararı sonrasında Bahçeli kararı desteklerken, Andımız kararına tepki gösteren iktidarı eleştirmiş ve rahatsız olmaya, Andımızı Andımız kararını hedef alan AKP milletvekili Bekir Bozdağ ve AKP'ye yakın Eğitim Bir-Sen sendikasını çok sert sözlerle hedef almıştı.

"Sayın Bekir Bozdağ Danıştay kararına çok bozulmuş, anayasa ve yasanın alenen çiğnendiğini söylemiş. İşine geldi mi yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hala çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir" diyen Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı;

 "Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin. PKK’lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır.

Uyarıyorum, Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin. 81 ilde basın açıklaması yapan malum bir sendikanın başkanı da durum muhasebesi ve özeleştiriyi yapacak milliliği göstersin. Papaz kuş gibi uçar gider yargı kararı denilir.

Andımızla ilgili yine yargı karar verir, ne var ki karşı çıkılır. Bunun neresi adil, neresi ahlakidir? Andımız milli kimliğimizin alameti farikalarından birisidir. Sevmeyen varsa sussun, okumayacak varsa kendi işine baksın."

Kaynak: Yeniçağ

#adalet bakanı #BekirBozdağ #DevletBahçeli #mhp #akp
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