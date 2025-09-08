13’ncü İzmit Pişmaniye, Dans ve Müzik Festivali etkinlikleri kapsamında Pişmaniye Güzeli olarak seçilen Sude Gizem Kanca’ya tacını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet takdim ettiKOCAELİ (İGFA) - 13’ncü İzmit Pişmaniye, Dans ve Müzik Festivali etkinlikleri son gününde de birbirinden renkli etkinlere ev sahipliği yaptı. Program kapsamında ilk Pişmaniye Güzeli olarak Sude Gizem Kanca seçildi. Aynı zamanda en genç pişmaniye üreticilerinden olan Sude Gizem Kanca’ya güzellik tacını Fatma Başkan takdim etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Doğru da bir seçim yapmışız, pişmaniye gibi tatlı bir güzelimiz var. Festivalimize yakışır bir taç takacağız güzelimize. Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.