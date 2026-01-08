Artvin Spor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Spor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette kulübün faaliyetleri ve gençlere yönelik yürüttükleri sportif faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Kulüp olarak özellikle voleybol, basketbol ve ferdi spor branşlarına önem verdiklerini ve bu kapsamda yaklaşık 50 alt yapı sporcuya sahip olduklarını belirten Başkan Yıldırım, 'Bu yıl kadın ve erkek voleybol branşında bölgesel lige katılım sağlayacağız. Kuracağımız kadın voleybol takımına altyapıdan yetiştirdiğimiz kendi evlatlarımızı alacağız. Antrenörlerimizin eşliğinde çalışmalarını sürdüren gençlerimizi şehirlerinden takımında oyna şansı vereceğiz. Kulüp olarak alt yapıya çok büyük önem veriyoruz. Bu noktada kamu kurumlarımızı ziyaret ederek faaliyetlerimizi ve projelerimiz anlatarak kulübümüze her türlü desteklerini bekliyoruz' dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan ise yaklaşık 4 ay önce Bursa ilinden memleketi Artvin'e atandığını belirterek, doğup büyüdüğü yeryüzü cenneti Artvin'e sağlık alanında hizmet edecek olmanın onurunu ve gururunu yaşadığını söyledi. Bir sağlıkçı olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu ifade eden Arslan, 'Bu konuda bizlere düşen ne varsa her zaman yanınızdayız. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizler için çok değerlidir. Onların sağlıklı birer birey olarak yetişmesinde sporun çok büyük bir önemi vardır. Maçları tribünden takip ederek, şehrimizin takımına destek vereceğiz. Kulüp yöneticilerine çalışmalarında başarı ve kolaylık dilerim' diye konuştu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, İl Müdürü Yunuz Arslan'a isminin yazılı olduğu forma ile atkı takdim edildi.