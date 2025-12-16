Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nde, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri Şehir ve Kültür Akademisi kapsamında; kadim kültürümüzün en köklü yazı sanatı formlarından biri olan Küfi Hattı üzerine, Bursa'da Geleneksel Sanatlar 'Küfi Hat Sanatı Atölyesi' gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Atölyede, Küfi yazının tarihsel gelişim süreci, İslam medeniyetindeki yeri, estetik yapısı ve karakteristik özellikleri hakkında bilgiler sunuldu. Geometrik düzeni, simetri anlayışı ve minimalist zarafetiyle bilinen Küfi hattının farklı türleri ve kullanım alanları örnekler üzerinden incelendi.

Katılımcılar, bu kadim yazı sanatının inceliklerini hem teorik hem de uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Harf formunun geometrik kurallarla nasıl uyum içinde şekillendiğini gözlemleyerek, kendi tasarımlarını üretme aşamasına geçtiler. Böylece hem sanatsal ifade becerilerini geliştirdiler hem de kültürel mirasımıza dair farkındalıklarını artırdılar.



Bu çalışma, öğretmenlerimizin sanatsal ve kültürel birikimlerine katkı sunmayı, estetik bakış açılarını güçlendirmeyi ve bu geleneksel sanatın gelecek nesillere aktarılmasına destek olmayı amaçladı.