Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Söyleşileri kapsamında gerçekleştirilen '25 Aralık Şehitleri Anma ve Ezgi Programı', yaklaşık 2 bin 100 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 117'nci Medeniyet Söyleşileri, '25 Aralık Şehitleri Anma ve Ezgi Programı' ile gerçekleştirildi. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Merkezi'ndeki programa üniversite ve lise düzeyinde yaklaşık 2 bin 100 öğrenci katıldı.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ve akademisyen Prof. Dr. Şener Aktürk iştirak etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Gaziantep Savunması'nın tarihi ve medeniyet boyutu ele alındı.

Konuşmasında 25 Aralık Gaziantep Savunması'nın yalnızca bir askeri mücadele olmadığını vurgulayan Başkan Fatma Şahin, 'Biz kimiz sorusunun cevabı, binlerce yıllık medeniyet birikimimizde saklıdır. Okumadan, öğrenmeden ve geçmişimizi bilmeden geleceğimizi inşa edemeyiz' dedi. Şahin, ilim, ahlak ve inancın Gaziantep Savunması'nın temel unsurları olduğuna dikkat çekti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise kentin Kurtuluş Savaşı'nda nüfusuna oranla büyük bedeller ödediğini belirterek, tarih bilincinin genç nesiller için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Söyleşi bölümünde konuşan Prof. Dr. Şener Aktürk, 'Modern Dünya Kökenleri' kitabı çerçevesinde Batı medeniyetinin oluşum sürecini değerlendirdi. Aktürk, modern Batı kimliğinin inşasında Müslümanlar ve Yahudiler üzerinden yürütülen dışlama ve yok etme politikalarının belirleyici rol oynadığını ifade etti. Program, sanatçı Murat Belet tarafından seslendirilen ezgilerle sona erdi