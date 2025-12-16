Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tavas ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Tavas ilçesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde sıcak asfalt serim çalışmaları başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Toplam 930 metre uzunluğa sahip olan cadde, 8 metre yol genişliği ve her iki yönde ortalama 2,5 metre genişliğinde modern kaldırımlarıyla çağdaş bir görünüme kavuşturuldu.

Yol ve yaya güvenliğini önceleyen proje kapsamında cadde boyunca bir gidiş-bir geliş trafik düzeni oluşturulurken, belirlenen noktalarda araç park alanları da inşa edildi. Yaklaşık 8 bin 900 metrekare asfalt alanını kapsayan çalışmalarda, altyapının güçlendirilmesi amacıyla 6 bin ton PMT kullanıldı.

Üstyapı çalışmaları kapsamında ise 2 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Recep Yazıcıoğlu Caddesi, hem sürücüler, hem de yayalar için daha konforlu, güvenli ve estetik bir ulaşım hattı haline getiriliyor.