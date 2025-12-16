Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, soğuk havalarda su sayaçlarının donma tehlikesine karşı abonelerini uyardı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon genelinde hava sıcaklıkları ciddi şekilde düşerken üst kotlarda kar yağışı etkili oluyor. Önümüzdeki günlerde de kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması beklenirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü su sayaçları ve tesisatlarının donma tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün açıklamasısında, 'Trabzon'da pek çok noktada etkili olan soğuk hava sebebiyle su sayaç ve tesisatları donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.' denildi.

ARIZA İHBAR İÇİN ALO 153

'Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacının donması halinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için vananın kapatılarak suyun kesilmesi gerekir. Sayaç donmasını önlemek için gerekli koruma yapılamazsa sayaç arıza yapmakta ve abonelerimiz yeni bir sayaç almak durumunda kalmaktadır. Olası sayaç donmaları karşısında abonelerimizin sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, ALO 153 TİKOM İhbar Hattı'nı arayarak abone numaraları ile birlikte ilgili müracaatta bulunması gerekmektedir.'