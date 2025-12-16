Dünyaca ünlü spor ve outdoor markalarını bir araya getiren Viane, The Stars Show isimli influencer defilesiyle Bursa'da bir ilke imza attı. The North Face, Salomon, Quiksilver, Jack Wolfskin, Helly Hansen ve daha birçok global markanın en seçkin ürünlerinin sahnelendiği etkinlik, yoğun ilgiyle karşılandı ve şehrin moda gündemine damgasını vurdu.

BURSA (İGFA) - The Stars Show isimli Defile; Viane mağazasının modern atmosferinde, canlı yayınlarla Türkiye'nin dört bir yanında izleyicilere ulaştı. Influencerların mağazadan çıkarak sahneye katılımıyla başlayan gösteri, dinamik sahne akışı, güçlü stil yorumları ve yüksek enerjisiyle izleyenlerden tam not aldı.

Etkinliğe mükemmel enerjisiyle sahnede fırtına gibi esen Mustafa Tepe sunuculuk yaparken, influencer dünyasından Seyhan Molla, Tuğba Çelik, Tenzile-Naim Dönmez, Ali Kurt, Semih Samet Yücel, Derya Kadıoğlu, Melike Engin, Mine Güneşen Yücel podyumda sahne alarak Viane'ın sunduğu global spor ve outdoor markalarını kendi tarzlarıyla yorumladı.

Toplu final yürüyüşü ise defilenin en çok dikkat çeken anlarından biri oldu.

Ayrıca, The Stars Show isimli Bursa'nın ilk Influencer defilesinde Bursa'nın tanınmış simalarından bir çok ınfluencer ve Helly Hansen markasının Türkiye Disbiritörü Gökmen Tokmaklı ve bir çok ünlü isim davetli olarak katılım sağladı.

Viane ekibi, bu özel geceyi hayata geçirirken amaçlarının yalnızca bir defile sunmak değil, aynı zamanda Bursa'da outdoor giyim kültürünü modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlamak olduğunu belirtti.

Viane Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Özok; Parkur AVM ailesine de ev sahipliği için teşekkür ederken, 'İyi ki varsınız, iyi ki Influencer arkadaşlarımız bizimleydi, defilemizin hazırlığında görevli hem Viane Mağazacılık ailesinin tüm üyelerine hem de etkinliğimizi gerçekleştiren Kömen Film ekibine çok teşekkür ederim' dedi.

Viane Mağazacılık Genel Koordinatörü Emre Turna ise, Viane Mağazacılık olarak sadece bir mağazacılık bakış açısına sahip bir oluşumda olmadıklarını belirterek, 'Bizim amacımız öncelikle güven ve eğlence bakış açımızı vatandaşlarımızla buluşturmak. Bu defileyi yapmak amacımız da aslında eğlenmek, hep beraber eğlenmek istedik. Ben herkese teşekkür ediyorum, özellikle oğluma da teşekkür etmek istiyorum. Sahnede yürüdüğü için bizim için güzel bir anı kaldı. Kömen Filme çok teşekkür ederim yine Loop Ajans'a teşekkür ederim. Gerçekten çok sıcakkanlı insanlar. İnfluencer arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Onlar zaten benim canım, gerçekten bunu bir iş olarak değil, sıcaklık ve doğallıkla sahnede yer aldılar. Aşkla bu projeyi yaptık, inşallah devamı da gelir, ben geleceğini de umut ediyorum, tüm Viane Mağazacılık ailemizin üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Influencerlar ile markaların buluştuğu bu etkinlik, sosyal medya etkileşimiyle de geniş kitlelere ulaştı.

Viane Mağazacılık, bu başarılı gösterinin ardından benzer konsept etkinlikleri şehrin moda ve marka kültürüne kazandırmayı hedefliyor.