Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle hava aydınlanmadan okula giden öğrencilerin trafikte fark edilir olması amacıyla reflektörlü kol bandı ve sticker dağıtımına devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), öğrencileri okul yolunda da yalnız bırakmıyor.

Büyükşehir Zabıtası, kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle hava aydınlanmadan okula giden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için dört yıl önce başlatılan reflektörlü kol bandı ve sticker dağıtımına bu yıl da devam ediyor.

GÜVENLİ ANKARA, GÜVENLİ YAYA

Zabıta Daire Başkanlığı tarafından 'Güvenli Ankara, Güvenli Yaya' sloganıyla gerçekleştirilen uygulama ile okullarına yürüyerek giden öğrencilerin sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesi ve trafikte yaşanabilecek olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulama kapsamında zabıta ekipleri sabahın erken saatlerinde kent genelindeki okulların önüne giderek öğrenci ve velileri bilgilendiriyor. Ardından öğrencilere ücretsiz reflektörlü kol bantları ile çantalarına yapıştırılmak üzere reflektörlü stickerlar dağıtılıyor.

'ÇOCUKLARIMIZ SÜRÜCÜLER TARAFINDAN DAHA KOLAY FARK EDİLECEK'

ABB Zabıta Şube Müdürü İbrahim Özçırpıcı, uygulamanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Zabıta Daire Başkanlığı olarak 'Güvenli Ankara Güvenli Yaya' uygulamamıza bu yıl da devam ediyoruz. Trafikte çocuklarımızı daha görünür kılmak ve olası riskleri minimuma indirmek amacıyla, çantalarına reflektörlü sticker yapıştırıyor ve reflektörlü kol bandı dağıtıyoruz. Bu materyaller sayesinde, çocuklarımız erken saatlerde veya akşam karanlığında bile sürücüler tarafından çok daha kolay fark edilecek.'