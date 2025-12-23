İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında geniş çaplı soruşturma başlattı. 39 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tutuklama yapıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizlerinde; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda 9 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin; elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları belirlendi. Bu kişilerin 'para nakline aracılık etme' suçunu işledikleri değerlendirildi.

Bu tespitlerin ardından ikinci aşama operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri uygulanırken, finansal ve dijital delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle devam ettiği vurgulandı.