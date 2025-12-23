EPDK, 2026'dan itibaren elektrik üretim lisans sahiplerinin yıllık üretim miktarının piyasada satışı %50 olarak belirledi. Ayrıca, serbest tüketici limiti aylık 500 kWh olarak değiştirildi. Bu, daha fazla tüketicinin tedarikçisini seçmesine olanak tanıyacak.

ANKARA (İGFA) - Elektrik piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri, dağıtım şirketleri ve milyonlarca tüketiciyi doğrudan etkileyecek iki ayrı kurul kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 18 Aralık 2025 tarihli kurul kararları, elektrik piyasasında üretim ve tüketim tarafında 2026 yılı uygulamalarını şekillendirecek.

Buna göre 14038 sayılı karar ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 7'nci maddesi kapsamında, belirli elektrik üretim lisansı sahiplerinin lisanslarına kayıtlı yıllık üretim miktarının piyasada satabileceği oran, 2026 yılı için yüzde 50 olarak belirlendi.

Bir diğer karar olan 14039 sayılı karar ise, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2026 yılı serbest tüketici limiti aylık 500 kWh olarak tespit edildi. Bu değişiklik, daha fazla tüketicinin tedarikçisini serbestçe seçebilmesine olanak tanıyarak rekabeti artıracak ve potansiyel olarak faturalarda indirim fırsatı oluşturacak.