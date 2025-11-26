İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Papa 14. Leo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Kasım sonunda Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri ve Filistin başta olmak üzere küresel gelişmeler masada olacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27-30 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye'de olacak.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa 14. Leo arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak.

Bu arada Papa, 28 Kasım Cuma günü ziyaret programı kapsamında Papa, İznik Bazilikası ve Ayasofya Camii'ni ziyaret edecek. İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne denk gelen ziyaret, inanç turizmi açısından büyük bir hareketliliğe sebep olması bekleniyor.

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti, iki taraf arasındaki diplomatik temasların güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, özellikle Orta Doğu'daki insani durum ve barış çabalarının görüşmelerde geniş yer bulması bekleniyor.