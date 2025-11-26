Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen 'Unlocking Youth Potential / Gençlik Potansiyelini Ortaya Çıkarmak' projesi katılımcıları Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Hub Antalya Girişimcilik Merkezi'ni ziyaret etti.

ANTALYA (İGFA) - Lüksemburg, Avusturya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Portekiz, Bulgaristan ve Sırbistan ortaklığında yürütülmekte olan 8 ortaklı 'Unlocking Youth Potential / Gençlik Potansiyelini Ortaya Çıkarmak' Projesinin katılımcıları Antalya Büyükşehir Belediyesi Hub Antalya Girişimcilik Merkezi'ni ziyaret ederek şehirde yürütülen girişimcilik, inovasyon ve gençlik destek çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

HUB ANTALYA VE DİGEM TANITILDI

Merkezde sunulan girişimcilik programları, ortak çalışma alanları ve gençlere yönelik destek mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Proje süresince gençlik çalışanları gönüllülük, demokratik katılım, topluluk etkileşimi ve Erasmus+ gençlik fırsatlarına yönelik çeşitli oturumlara katıldı. Etkinliklerde yaratıcı ve etkileşimli yaygın eğitim (non-formal eğitim) yöntemleri kullanıldı. Ayrıca, UNDP ve AB iş birliğiyle Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında Antalya'nın da aralarında bulunduğu 45 ilde yürütülen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesi kapsamında kurulan Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) de tanıtıldı.

GENÇLİK ÇALIŞMALARINDA ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Unlocking Youth Potential' projesi, iyi uygulamaların paylaşılması, yeni ortaklıkların kurulması ve gençlik alanında kaliteyi artırmaya yönelik uluslararası bir platform sunuyor. Etkinlik sonunda katılımcılara, edindikleri kazanımları belgeleyecek Youthpass sertifikası verildi.

Hırvatistan'dan gelen Pozitiva Samabor Derneği Başkanı Romina Galovic, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen gençlik merkezinin oldukça ilham verici ve gençler için son derece faydalı olduğunu belirtti.

Kendi ülkelerinde bu tür gençlik merkezlerinin yaygın olmadığını söyleyen Galovic, merkezi bu nedenle etkileyici ve değerli bulduğunu söyledi. Culture and Creativity (Kültür ve Yaratıcılık) Gençlik Grubu temsilcisi Deniz Oskay ise farklı aktiviteler için özel odaların bulunmasının ve gençlerin herhangi bir etkinliğe katılma zorunluluğu olmadan da merkezde vakit geçirebilmesinin çok kıymetli olduğunu söyledi. Oskay, bu imkanları sunduğu için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.