İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen dua törenine katılan Papa 14. Leo, Hristiyan dünyasına birlik, diyalog ve kardeşlik çağrısı yaptı. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte cemaat liderleriyle birlikte gerçekleştirdiği İznik ziyaretinde Papa, İznik Gölü kıyısındaki su altı bazilika kalıntılarını da inceledi.

BURSA (İGFA) - Papa 14. Leo, Apostolik Yolculuğu kapsamında geldiği Türkiye'de, Hristiyanlık tarihinin dönüm noktası sayılan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü dolayısıyla İznik'te düzenlenen ekümenik dua törenine katıldı. Antik kentte gerçekleşen buluşmada, aralarında patriklerin ve cemaat liderlerinin de bulunduğu yaklaşık 27 Hristiyan Kilisesi temsilcisi hazır bulundu.

Papa Leo, tören sırasında yaptığı konuşmada, etkinliğe öncülük eden Ekümenik Patrik I. Bartholomeos'a 'bilgeliği ve öngörüsü' nedeniyle teşekkür etti.

İznik Konsili'nin 325 yılındaki tarihsel rolüne dikkat çeken Papa, bugün de tüm Hristiyanları 'İsa Mesih'in kim olduğunu yeniden düşünmeye' davet etti.

'İznik'te kabul edilen İnanç Bildirgesi, Hristiyanların tam birlik yolculuğunda hâlâ ana referans noktasıdır.' diyen Papa Leo, Hristiyan toplulukları mevcut birlik bağlarını güçlendirmeye çağırdı. Birlik çabasının sevgi, diyalog ve karşılıklı saygı ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Dünyanın şiddet ve çatışmalarla sarsıldığı bir dönemde Hristiyan birliğinin daha da önemli hale geldiğini söyleyen Papa, tüm inananların etnik köken, milliyet veya görüş ayrımı olmaksızın herkesin hak ve onurunu savunması gerektiğini kaydetti.

Dinlerin insanlık için 'gerçeğe hizmet etme sorumluluğu' taşıdığını hatırlatan Papa 14. Leo, konuşmasını, İznik Konsili'nin 1700. yıl anmasının 'uzlaşma, birlik ve barışın bereketli meyvelerine' vesile olması temennisiyle tamamladı.

Fotoğraflar: Devin Watkins / Vatican News / Vatican Media