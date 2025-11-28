Erzurum'da 21-28 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan gıda ve yem denetimlerinde 383 işletme kontrol edildi, uygunsuzluk tespit edilen 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

ERZURUM (İGFA) - Erzurum Valiliği, kent genelinde gıda güvenliği ve tüketici sağlığının korunmasına yönelik yürütülen denetim çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21-28 Kasım 2025 tarihleri arasında yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik 383 denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere yönelik 3 idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Ayrıca analize dayalı kontroller kapsamında 19 numune alındığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, vatandaşların 7 gün 24 saat ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 21 başvurunun da değerlendirildiği ifade edilirken, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.