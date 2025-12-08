Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyada dolaşıma giren bazı iddiaların asılsız olduğunu belirterek kamuoyunu dezenformasyona karşı dikkatli olmaya çağırdı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarının gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti. Duran, söz konusu iddiaların Cumhurbaşkanı'nın gündeminde yer alan herhangi bir girişim ya da planlamayla bağdaşmadığını vurguladı.

Açıklamasında bu tür mesnetsiz paylaşımların kamuoyunu yanılttığını ve Türkiye'nin güvenlik politikalarını manipüle etmeyi amaçladığını belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarına ilişkin resmi bilgilerin yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşıldığını hatırlattı. Duran, kamuoyunun sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyon içeriklerine karşı duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini de özellikle vurguladı.