İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su krizine yenilikçi çözüm getiren 'RESWATER-Dirençli Kentsel Su Yönetimi İçin Geleneksel Olmayan Su Kaynakları' projesi Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı'ndan (Interreg NEXT MED) hibe almaya hak kazandı. Büyükşehir hizmet binalarında gri su arıtma sistemi kuracak, arıtılan su bina temizliği ve peyzaj sulamasında kullanılacak.

İZMİR (İGFA) - Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı (Interreg NEXT MED) kapsamında hibe almaya hak kazanan projeler açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Dirençli Kentsel Su Yönetimi İçin Geleneksel Olmayan Su Kaynakları-RESWATER' projesi ile hibe almaya hak kazanarak yedi Akdeniz kenti ile birlikte program ortağı oldu. Koordinatörlüğünü Malta Enerji ve Su Bakanlığı'nın yürüttüğü program Akdeniz'de sürdürülebilir su yönetimi için önemli adımlar içeriyor. Proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında gri su kullanımına yönelik araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapacak.

İZMİR'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ İÇİN ÖRNEK PROJE

Belediye hizmet binalarında merkezi ve konvansiyonel olmayan su kaynakları çözümleri uygulanacak. Bu alanda su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için kapsamlı bir gri su arıtma ve yağmur suyu hasadı projesi geliştirilecek. Binada oluşan gri su arıtılacak ve arıtılan su, bina içi temizlik ile kamusal alanlar ile peyzaj alanlarının sulanmasında kullanılacak. Uygulama ile hem maliyetlerin düşürülmesi hem de çevresel etkilerin en aza indirilmesi hedefleniyor. Kurulacak sistem, su miktarı ve kalitesini dijital araçlarla izleyerek fizibilite analizlerine olanak sağlayacak. Belediye, proje ortaklarıyla birlikte elde edilen deneyimleri paylaşacak, performans verilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirecek ve yerel düzeyde farkındalık çalışmaları, atölye ve etkinlikler düzenleyecek. Proje sayesinde sürdürülebilir su yönetimi konusunda hem yerel hem de bölgesel ölçekte iyi uygulama örneklerinin ortaya konması hedefleniyor.

Proje, programın 'Daha yeşil, sıfır karbon ekonomisine doğru daha düşük karbon tüketimine yönelen ve dirençli bir Avrupa' önceliği kapsamında, 'Suya erişimin ve sürdürülebilir su yönetiminin desteklenmesi' özel hedefi doğrultusunda yürütülüyor. Bu kapsamda iklim değişikliği ve nüfus artışı nedeniyle tatlı su kaynaklarına olan talebin giderek arttığı bölgelerde, doğal su kaynaklarına bağımlılığı azaltacak alternatif çözümler araştırılacak. Yine küçük ölçekli ve merkezi olmayan (şebeke dışı) su kaynaklarının kullanımı incelenecek ve gri su ile yağmur suyunun depolanması pilot bölgelerde uygulanacak.

KENTSEL SU TALEBİNİN YÜZDE 30-50 ORANINDA AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Projeyle, konvansiyonel olmayan su kaynaklarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi, elde edilen deneyimlerin hem yerel hem de Akdeniz bölgesi aktörleriyle paylaşılması ve kentsel su talebini yüzde 30-50 oranında azaltma potansiyeli taşıyan çözümlerin fizibilite çalışmalarının yapılması hedefleniyor. Projenin sonuçlarının, sürdürülebilir ve düşük karbonlu su yönetimi politikalarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

RESWATER Projesi, Akdeniz çanağından geniş bir ortaklık ağını da bir araya getiriyor. Çalışmada; Malta Enerji ve Su Ajansı (Koordinatör), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Su Araştırmaları ve Teknolojileri Merkezi (Tunus), Cagliari Üniversitesi (İtalya), Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, Akdeniz Bilgi Ofisi / Küresel Su Ortaklığı Vakfı (Yunanistan), Murcia Bölgesi Su Genel Müdürlüğü (İspanya) yer alıyor.