İstanbul Çekmeköy'de narkotik arama operasyonu sırasında polis ekiplerine ateş açılması sırasında ağır yaralanan Özel Harekât Polisi Emre Albayrak şehit oldu. Saldırganlardan biri ölü ele geçirilirken, iki kişi sağ ele geçirildi.

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen narkotik operasyonunda çatışma çıktığını açıkladı. Saat 07.30'da gerçekleştirilen baskında, polis ekipleri eve girdiği sırada içeriden ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Albayrak, şehit olduğu öğrenildi.