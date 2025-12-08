Avukat Ataol Ertuğrul Gürlek, anlaşmalı boşanma sürecinin şartlarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

BURSA (İGFA) - Avukat Ataol Ertuğrul Gürlek, anlaşmalı boşanma sürecine ilişkin İGFA'ya özel önemli bilgiler paylaştı.

Boşanma davalarında sıkça tercih edilen anlaşmalı boşanma süreci hakkında önemli bilgiler paylaşan Avukat Gürlek, şartların yerine getirilmesi halinde boşanmanın oldukça kısa sürede tamamlanabildiğini vurguladı. Avukat Gürlek, anlaşmalı boşanmanın, tarafların evliliği sonlandırma konusunda tam bir mutabakata varması ve hazırlanan protokolü mahkemeye sunmasıyla gerçekleşen bir süreç olduğunu belirtti.

Bu boşanma türünde evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, tarafların nafaka, tazminat, mal rejimi tasfiyesi, ziynet eşyaları, velayet ve kişisel ilişki gibi tüm konularda ortak iradeyle uzlaşması gerektiğini vurgulayan Avukat Ataol Ertuğrul Gürlek, hâkimin duruşmada tarafları bizzat dinlemesinin de zorunlu olduğunu söyledi.

Doğru hazırlanmış bir protokolün sürecin hızını belirlediğini ifade eden Av. Gürlek, 'Eksiksiz bir başvuru ile anlaşmalı boşanma çoğu zaman tek duruşmada sonuçlanabilmektedir' dedi.

https://www.youtube.com/shorts/MIOUFtSQGdE?feature=share