İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ağır yaralanan Özel Harekat polisi Emre Albayrak'ın tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Emre Albayrak'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Çekmeköy'de gerçekleştirilen narkotik operasyonu sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan Albayrak'ın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1997942790215320032

Bakan Yerlikaya, 'Milletimizin başı sağ olsun. Üzüntümüz çok büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.' ifadelerini kullandı.