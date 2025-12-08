İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Enez-Büyükevren-Gülçavuş hattındaki yangının ardından başlatılacak ağaçlandırmada yöre halkının talebine uygun olarak meşe dikilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez-Büyükevren-Gülçavuş hattında geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve yaklaşık bin hektardan fazla alanın kül olmasına yol açan büyük yangın sonrası bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları gündeme geldi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, ağaçlandırma sürecinde yöre halkının söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

Akalın, vatandaşların talebinin 'Yanan çamların yerine meşe dikilsin' yönünde olduğunu belirterek, bu talebin hem bilimsel, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan makul olduğunu ifade etti. Milletvekili, meşe ağaçlarının yangınla mücadelede çam türlerine göre avantajlı olduğunu ve bölgenin biyolojik çeşitliliğini artırdığını vurguladı. Akalın, Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumları yöre halkının talebine uygun hareket etmeye çağırarak, 'Enez-Büyükevren-Gülçavuş hattında doğanın yeniden ayağa kalkması için meşe ağırlıklı bir ağaçlandırma yapılması en doğru adımdır' dedi.