Bursa Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gürsu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa düzenledikleri gıda ve hijyen faaliyetinde ,Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Çoban'ın ekipleri ile detaylı inceleme yaptığı işletme bodrumunda, halk sağlığı ve kurallarına uygun olmayan koşullarla ilgili gereken tüm süreç incelendi.

BURSA (İGFA) - İlçedeki denetimlerde esnafa özellikle, etiket ve menü konusunda uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, hijyen konusunda da tüm uyarıları ve idari süreci uyguladı. Denetimlerde bir işletmeye idari yaptırım uygulandı, tüm işletmelere ruhsat ve resmi evrakların görünecek noktalarda asılması uyarısı yapıldı.

Bir işletmede ise bodrum koşullarının uygun olmadığı yönünde denetim gerçekleştirilen ekiplere, işletme içi dikkat edilmesi gerekenler konusunda talimatlar verildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 'Gıda konusunda hassasiyetimiz son derece yüksek. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için zabıta ekiplerimizle sahada denetimlerimiz aralıksız devam edecek' dedi.