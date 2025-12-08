TBMM Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine bugün (8 Aralık Pazartesi) başlıyor. Bütçe görüşmeleri 14 gün sürecek ve resmi tatiller dahil aralıksız devam edecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu görüşmeleri BUGÜN saat 12.00'de başlıyor.

Görüşmeler 14 gün sürecek ve resmi tatiller dahil aralıksız devam edecek. Bütçenin tümü üzerindeki ilk görüşmeler TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek.

Genel Kurul'daki görüşmelerde hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi partilerden ise çeşitli grup başkan ve üyeleri söz alacak.

Ayrıca bazı parti liderleri ve genel başkanlar da şahsî açıklamalar yapacak. Görüşmeler süresince Meclis'e ziyaretçi alınmayacak ve grup toplantıları yapılmayacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN İLK HAFTASINDA ELE ALINACAK KURUM VE BAKANLIKLAR ŞÖYLE:

9 Aralık Salı: Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer bazı kamu kurumları.

10 Aralık Çarşamba: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar.

11 Aralık Perşembe: Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çeşitli araştırma ve kalkınma ajansları.

12-14 Aralık: Gençlik, Kültür ve Turizm, Sağlık, Eğitim ve 127 üniversite gibi kurumların bütçeleri ele alınacak.

Ayrıca, Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplantılar yapacak; 10 Aralık Çarşamba günü ise çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenler ve alınacak önlemler Meclis araştırma komisyonunda değerlendirilecek.