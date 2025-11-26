Günde ortalama 64 dakikanın trafikte geçtiği İstanbul'da, Palladium Ataşehir Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği 'WellnessFest' ile alışveriş merkezlerini sadece tüketim noktası olmaktan çıkarıp, şehir içi 'mikro mola' alanlarına dönüştüren yeni bir trende öncülük etti.

İSTANBUL (İGFA) - New York ve Tokyo gibi küresel metropollerle birlikte 'yüksek stres' kategorisinde yer alan İstanbul'da, kent sakinlerinin artan baskıyla başa çıkabilmesi için Avrupa örnekli 'kentsel wellness' uygulamaları yaygınlaşmaya başladı.

Uluslararası araştırmalara göre, mega kentlerde yaşayan bireylerin stres seviyesi kırsal bölgelere kıyasla yüzde 30 daha yüksek seyrediyor. Gürültü seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü sınırlarını aştığı İstanbul, küresel stres endekslerinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

'TOPLUMSAL İYİLEŞME İÇİN MİKRO MOLALAR ŞART'

Sosyologların 'şehir içi kaçış alanlarına duyulan zorunlu ihtiyaç' olarak tanımladığı bu duruma yanıt olarak Ataşehir Palladium AVM, perakende alanlarını geçici süreliğine 'Palladium WellnessFest' kapsamında birer rehabilitasyon merkezine dönüştürdü.

Organizasyonu üstlenen Nuit Ajans Başkanı Tuba Kılıç Almalı, projenin temelinde 'toplumsal iyileşme' hedefinin yattığını belirtti. Şehir hayatının bireylere yüklediği ağır sorumluluklara dikkat çeken Almalı, projenin stratejisini şu sözlerle özetledi:

'Şehir yaşamının dinamiği hepimizi yoruyor. Amacımız, bir alışveriş merkezinin hareketli ortamında bile 'nezaket ve zarafet' odaklı sakin bir alan yaratarak, ziyaretçilerin hayatı dengeleyebilecekleri mikro molalar sunmaktı. Ziyaretçilerimiz başlangıçta bir AVM içerisinde bu duyguyu yaşayabileceklerine şüpheyle yaklaşsa da, etkinlik sonunda oluşan dinginlik atmosferi projenin başarısını kanıtladı.'

BEŞ DUYUYA HİTAP EDEN 'ARINMA' ATÖLYELERİ

Palladium AVM'nin sunduğu etkinlik programı, tüketimden çok 'üretim ve deneyim' odaklı yaklaşımıyla dikkat çekti. Ziyaretçilere alışveriş karmaşasının ortasında meditatif bir süreç sunmayı hedefleyen festivalde, beş farklı tematik atölye öne çıktı:

Duyusal Farkındalık: Katılımcılar, 'Bitki Çayı Atölyesi'nde şifalı karışımları motivasyon kartları eşliğinde deneyimlerken, 'Ortam Kokusu Atölyesi'nde kişisel enerjileriyle uyumlu özel kokular tasarlayarak duyusal bir yolculuğa çıktı.

Meditatif Üretim: Stresi azaltan el becerilerine odaklanan 'Mum Yapımı' ve 'Doğal Taş Bileklik' atölyelerinde, renkler ve objeler aracılığıyla ziyaretçilere bireysel bir huzur alanı ve yaratıcılık imkanı sunuldu.

Doğayla Temas: Metropolde toprağa dokunma ihtiyacına yönelik kurgulanan 'Çiçek Ekim Atölyesi'nde ise katılımcılar, tohumları dilekleri eşliğinde toprakla buluşturarak sembolik bir büyüme yolculuğunu deneyimledi.

ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT: '10 DAKİKALIK NEFES'

Etkinlik, kent sakinleri tarafından da 'gerekli bir ihtiyaç' olarak tanımlandı. Festival katılımcılarından Ayşegül Engin, modern hayatın koşturmacası içinde 10 ila 30 dakikalık kısa molaların dahi kritik önem taşıdığına dikkat çekerek, 'Bir AVM ortamında, stresli rutinin dışına çıkıp kendimize vakit ayırabilmek zihinsel bir rahatlama sağladı. Bu tip alanların artmasını bekliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, merkezi lokasyonlarda sunulan bu tip interaktif ve doğa odaklı etkinliklerin, şehir yaşamının neden olduğu motivasyon kaybına karşı etkili bir 'içsel duraklama' sağladığını vurguluyor.