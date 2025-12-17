Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlediği konserle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Koro ve solo performanslarıyla Rumeli Türküleri seslendirildi.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Pendik Halk Eğitim Müdürlüğü, 'Sezona Merhaba' temalı Rumeli Türküleri konseriyle kültür dolu bir akşam düzenledi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, ilçe kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Koro Şefi Mehmet Bingöl yönetiminde kursiyerler, koro ve solo performanslarıyla Rumeli Türkülerini seslendirdi. Katılımcılar, performansları büyük bir beğeniyle izledi.

Konser sonunda konuşan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, 'Koro ve solo performanslarla müzisyenlerimizin eşliğinde Koro Şefimiz Mehmet Bingöl'e teşekkür ediyorum. Zaman öyle geçti ki, konsere tam ısındık bir de baktık bitmiş. Sanırım arkası yarın; bir başka konserde bu salonu dolduran izleyicilerle yeniden buluşacağız. Bu güzel konserin hazırlanmasında emeği geçen Halk Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Ucer'e teşekkür ediyorum' dedi.

Etkinlik, teşekkür konuşmaları ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.