İstanbul Maltepe Belediyesi'nin çifte ödüllü 'Çocuk Tarım Parkı', Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin toplantısı için Maltepe'ye gelen bir heyet tarafından ziyaret edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Başkanı Esin Köymen'in de katıldığı ziyarette yetkililerden bilgi alan heyet, parka tam not verdi ve uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 33. Türkiye Çalışma Grubu toplantısı, Maltepe'nin ev sahipliğinde Elite World Grand'da gerçekleştirildi.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Arslan, Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Jelena Drenjanin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzar Vekili, Bakan Müşaviri Jurgis Vilčinskas ve Avrupa'nın birçok yerinden temsilciler katıldı.

GEZDİLER, BİLGİ ALDILAR

Toplantı sonrası heyet, Maltepe'nin çifte ödüllü 'Çocuk Tarım Parkı'nı ziyaret etti. Çocuklara toprağı tanıtan ve onları toprakla buluşturan, tarım deneyimi yaşatarak doğayı sevdiren 'Çocuk Tarım Parkı', AB heyetinden tam not alırken, yetkililer heyete park hakkında bilgi verdi.

Parkın kuruluş amacı, kapladığı alan, yetiştirilen bitkiler ve burada gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgi veren ekipler, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen ve beraberindeki heyetle parkı dolaştı ve yetiştirilen ürünler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Parkı gezerek not alan heyet, parkı gezmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Esin Köymen'e katkıları ve bu imkânı sağladıkları için teşekkür etti.

ÖDÜL ÜZERİNE ÖDÜL ALMIŞTI

Maltepe Belediyesi Çocuk Tarım Parkı projesiyle, 'Sustainable Business Awards 2025 - Sürdürülebilir İş Ödülleri' ve 'En İyi Çevresel Sürdürülebilirlik Projesi Geliştiren Belediye Ödülleri'nin sahibi olmuştu.