Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Tayfun Temur ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i makamında ziyaret etti.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahraman Valiliği'ne yapılan ziyarette, İl AFAD Müdürü Tayfun Temur'un yanı sıra İl Müdür Yardımcısı Erdal Kan, Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Sevinç ve AFAD personeli de yer aldı.

Vali Ünlüer, başta 6 Şubat depremleri olmak üzere afet sürecinde ve sonrasında AFAD teşkilatının sahada gösterdiği özverili çalışmalara dikkat çekerek, arama kurtarma, koordinasyon ve yardım faaliyetlerinde görev alan tüm personele teşekkür etti. Vali Ünlüer, AFAD teşkilatının 16. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Ziyaret, günün anısına yapılan fotoğraf çekimi ile sona erdi.