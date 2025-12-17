Edirne'de Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Karahisar Köyü'nü ziyaret ederek KÖYDES projesi kapsamında tamamlanan 1.620.000 TL bütçeli içme suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2800 metrelik isale hattı ve elektrik terfi hattı ile köyün içme suyu sorunu kalıcı olarak çözüldü.

KARAHİSAR KÖYÜ'NDE İÇME SUYU ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Karahisar Köyü'nü ziyaret ederek köyde devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Kaymakam Mercan'a İl Genel Meclis Üyesi Taner Altın ile İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yıldırım eşlik etti.

KÖYDES KAPSAMINDA 1,6 MİLYON TL'LİK YATIRIM

KÖYDES projesi kapsamında 1.620.000 TL bütçeyle yapımı tamamlanan Karahisar Köyü 2800 metre isale hattı döşeme ve elektrik terfi hattı çalışmaları heyet tarafından incelendi. Gerçekleştirilen bu altyapı yatırımı sayesinde köyün uzun süredir devam eden içme suyu problemi tamamen çözüme kavuştu.

VATANDAŞLARLA BULUŞMA VE İSTİŞARE

İncelemelerin ardından Kaymakam Aziz Mercan, köy sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Mercan, yapılan hizmetlerin Karahisar Köyü'ne hayırlı olmasını temenni etti.