İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Dağlar Günü kapsamında üniversite öğrencilerini şehrin binlerce yıllık tarihi ve eşsiz doğasıyla buluşturdu. Efes-Mimas Yolu'nun Klaros-Ahmetbeyli etabında düzenlenen 7 kilometrelik yürüyüşte lisanslı dağcılar rehberliğinde antik kentleri keşfeden gençler, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

İZMİR (İGFA) - Genç odaklı projelere önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği kültür, tarih ve arkeoloji gezilerine bir yenisini daha ekledi.

Dünya Dağlar Günü etkinlikleri kapsamında organize edilen doğa yürüyüşü, gençleri İzmir'in ilk kültür rotası olan Efes-Mimas Yolu'nda bir araya getirdi. Menderes ilçesi sınırlarında yer alan Klaros-Ahmetbeyli etabında gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğun oldu. Gençlere, yürüyüş boyunca İzmir'de faaliyet gösteren 14 farklı dağcılık kulübünden 60 lisanslı sporcu eşlik ederek rehberlik yaptı.

TARİHE YOLCULUK: KLAROS VE NOTİON

7 kilometrelik parkur boyunca gençler hem spor yaptı hem de Ege uygarlıklarının izlerini sürdü. Yürüyüş rotası üzerinde bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kazı çalışmalarına destek verdiği Klaros, kafilenin ilk durağı oldu. Antik dönemin önemli kehanet merkezlerinden biri olan Klaros ören yerinin tarihi atmosferini deneyimleyen öğrenciler, arkeolojik miras hakkında yerinde bilgi alma fırsatı buldu. Rotanın devamında Ege Denizi'ne hâkim bir tepede kurulan Notion Antik Kenti'ne ulaşan katılımcılar, kentin mühendislik harikası tiyatrosunda soluklandı. Tarih, mitoloji ve arkeolojinin iç içe geçtiği kültür gezisi, öğrencilere açık hava müzesi tadında bir deneyim sundu.

Mandalina bahçeleri ve çam ağaçlarıyla çevrili köy patikalarından geçen doğasever gençler, yürüyüşü Ahmetbeyli kumsalında tamamladı. Gün boyu süren keyifli program sayesinde bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme şansı bulan üniversiteliler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.